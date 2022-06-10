الـ"فيفا" يصدر بيانا رسميا بشأن آخر شكاوى مونديال 2022

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل المثار بشأن آخر القضايا الخاصة بالمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال الـ"فيفا" في بيان رسمي له اليوم الجمعة، إن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 بعد رفض مزاعم تشيلي بأنها دفعت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في التصفيات.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".

وتلقى الفيفا شكوتين خلال وقت سابق في نفس الشأن، من الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم، ضد السنغال والكاميرون على الترتيب.

ورفض الفيفا شكاوى مصر والجزائر، واعتمد تأهل أسود "التيرانغا" و"الأسود غير المروضة" أيضا، إلى كأس العالم في قطر.

ويخوض منتخبا الإكوادور والسنغال منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي قطر وهولندا.

في المقابل، أوقت قرعة مونديال قطر، منتخب الكاميرون ضمن المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا.

المصدر: وكالات