الـ"فيفا" يدرس استبعاد الإكوادور من كأس العالم.. فمن المستفيد؟

أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيستبعد منتخب الإكوادور من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك لثبوت تزوير وثائق خاصة بجنسية أحد لاعبيه.

وكشف إدواردو كارليتسو، محامي الاتحاد التشيلي لكرة القدم، عن وثائق جديدة في قضية تزوير جنسية لاعب منتخب الإكوادور بايرون كاستيلو.

وأشارت قناة "أزتيكا ديبورتيس" المكسيكية، إلى أن الـ"فيفا" سيتخذ بالفعل قرارا باستبعاد الإكوادور من مونديال قطر 2022.

القناة المكسيكية كشفت في وقت سابق أن "فيفا" قد يتخذ قرارا بتأهيل المنتخب الأعلى تصنيفا من بين تلك التي لم تصل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وهنا سيكون منتخب إيطاليا المصنف السادس عالميا، المتأهل إلى مونديال قطر، لكن القناة شددت على أن ذلك ليس مبنيا على تفاصيل رسمية.

إلا أن أحدث التقارير يفيد بأن منتخب تشيلي، المصنف في المركز الـ28، هو من سيتأهل إلى المونديال بدلا من الإكوادور، حتى لا يتم الإخلال بمقاعد أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022.

وظهرت وثائق تفيد بأن بايرون كاستيلو، لاعب منتخب الإكوادور، كولومبي الجنسية وليس من مواطني الإكوادور، وأنه قام بتزوير وثائق ميلاده.

وقدم محامي الاتحاد التشيلي وثائق أظهرت أن كاستيلو تعمد تزوير شهادات ميلاده.

وأوضح المحامي أن كاستيلو ليس لديه أي أخ، لكن لديه أخت تعيش في كولومبيا، وهو ما يؤكد تزويره للوثائق، وأنه كولومبي الجنسية.

بينما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقة أخرى، وهي الخاصة بتسجيل بايرون كاستيلو في الصحة العامة الكولومبية، وأنه يتواجد بالفعل ضمن قاعدة بيانات المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي في كولومبيا.

على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كشف في وقت سابق أنه سيعلن قراره في هذه القضية يوم 14 يونيو الجاري، إلا أن الموعد سيكون أقرب.

وأكدت وسائل إعلام تشيلية أن الـ"فيفا" سيصدر حكمه النهائي في هذه القضية في العاشر من يونيو الجاري.

يذكر أن قرعة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أوقعت المنتخب الإكوادوري في المجموعة الأولى التي تضم أيضا قطر وهولندا والسنغال.

المصدر: وكالات