استخدام تقنية جديدة في مونديال ‎قطر 2022

أفاد تقرير صحفي اليوم الأربعاء بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحدد في اجتماع الدوحة يوم الاثنين المقبل، قراره تجاه اعتماد تكنولوجيا "روبوت رجل الخط" في مباريات كأس العالم 2022.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أتم استعداداته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ضوء مساعي السويسري جياني إنفانتينو رئيس الـ"فيفا" إلى تحسين معايير البطولة العالمية.

وكان جياني إنفانتينو، قد بحث استخدام نظام "التسلل شبه الآلي" الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، واستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي ليفربول الإنجليزي، كما تم استخدام هذه التقنية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت داخل أربعة من ملاعب المونديال الثمانية في الدوحة.

ومن المتوقع أن يتخذ المديرون التنفيذيون للـ"فيفا" قرارا بشأن فكرة حكم الراية الروبوتي الجديدة خلال الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي.

وأشارت "ذا الصن" إلى أن الحكم الإيطالي السابق بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا ينتقد استخدام مصطلح "روبوت التسلل" ويرى أن الحكام والمساعدين مازالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في الملعب والتكنولوجيا تمنحهم فقط دعما لاتخاذ قرارات بشكل أسرع وأكثر دقة خاصة عندما يكون قرار التسلل صعبا للغاية.

المصدر: وكالات