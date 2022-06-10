وزير الرياضة المصري يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا

في أول تعليق له بعد هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا، قال وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، إن اختيار اتحاد الكرة يقع على عاتق الجمعية العمومية.

إقرأ المزيد

وأوضح خلال زيارته إلى بورسعيد صباح اليوم الجمعة: "اتحاد الكرة جاء اختياره من جانب أعضاء الجمعية العمومية وهم المسؤولون عن قرارهم، ورؤية وزارة الرياضة كانت واضحة للجميع من البداية من حيث تفضيل استمرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، مع دعم راتبه إلا أن مجلس الجبلاية اتخذ قرار رحيله".

وأعرب أشرف صبحي عن حزنه بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، مشددا على أن أداء المنتخب لم يكن على المستوى المأمول.

المصدر: الوطن