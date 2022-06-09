البرتغال تهزم التشيك في دوري الأمم الأوروبية

أنجز المنتخب البرتغالي مهمته أمام ضيفه التشيكي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة للمستوى الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ووقع على هدفي أصحاب الأرض كل من المدافع جواو كانسيلو، والمهاجم غونزالو غويديش في الدقيقتين (33، و38) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "خوسيه الفالادي" بالعاصمة لشبونة.

إقرأ المزيد

وحقق منتخب البرتغال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأولى للنسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية، مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه التشيكي.

بينما تقدم منتخب إسبانيا إلى مرتبة الوصافة برصيد 5 نقاط، بعد أن فاز هو الآخر على مضيفه السويسري بهدف وحيد سجله المهاجم بابلو سارابيا مبكرا بحلول الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما يوم الخميس أيضا، وبقيت سويسرا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT