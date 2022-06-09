دوري الأمم الأوروبية.. التشكيلة الأساسية لمواجهة البرتغال والتشيك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "خوسيه الفالادي" بالعاصمة لشبونة، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين البرتغال والتشيك، في دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، وتدخل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس (67 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة ضيفه التشيكي:

بينما اختار التشيكي ياروسلاف سيلهافي (60 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المبارة ضد نظيره البرتغالي:

جايندريش ستانيك، ياكوب برابيتس، ماتيو أليوش، فلاديمير تسوفال، ميلان غافيل، دافيد زيما،

ميخا ساديليك، أوندرجيه لينغر، توماش سوتشيك، يان كوختا، آدام غلوجيك.

المصدر: RT