رسميا.. ليفربول يودع أحد مهاجميه برسالة مؤثرة

أعلن نادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا رحيل مهاجمه البلجيكي، ديفوك أوريجي.

وأشار نادي ليفربول في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أوريجي سيغادر الفريق بانتهاء عقده في 30 يونيو الجاري".

وودع ليفربول لاعبه برسالة قال فيها: "شكرا لك على 8 سنوات رائعة خدمت فيها الفريق، ساهمت خلالها في لحظات استثنائية.. أوريجي، أسطورة ليفربول".

سيغادر ديفوك أوريغي ليفربول بعد انتهاء عقده نهاية هذا الشهر.



شكرًا لك على 8 سنوات من العمل الجاد والذكريات المُذهلة.. شكرًا أسطورة ليفربول، شكرًا أوريغي! ❤ pic.twitter.com/cLDtddHbi7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 9, 2022

كما نشر "الريدز" مقطع فيديو يبرز فيه أهم لقطات ديفوك أوريجي منذ انتقاله لصفوف الفريق، وكتب عليه: "كانت رحلة استثنائية مع لحظات مميزة في تاريخنا، شكرا لك أوريجي على كل شيء".

غادر أوريغي ولكن ترك لنا العديد من اللحظات الأيقونية التي لا تُنسى! ✨



شكرًا لك على كل شيء، @DivockOrigi ❤pic.twitter.com/LgZQZ36xv7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 9, 2022

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وانتقل ديفوك أوريجي (27 عاما) إلى صفوف ليفربول في صيف 2014 قادما من نادي ليل الفرنسي، وأعير مرتان إلى نفس الفريق، ثم إلى نادي فولفسبورغ الألماني في صيف 2017.

المصدر: وكالات