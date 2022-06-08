الروسي كولياك يستأنف قرار اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز

قدم لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك، الذي تم استبعاده بسبب الحرف Z على زيه الرياضي، استئنافا على قرار اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز، الأربعاء.

وقال رئيس الاتحاد الروسي للجمباز الفني فاسيلي تيتوف: "قدم كوليا استئنافا إلى محكمة الاستئناف في مؤسسة أخلاقيات الجمباز ضد قرار اللجنة التأديبية باستبعاده لمدة عام واحد".

وفي 17 مايو الفائت، أوقفت اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز كولياك لمدة عام واحد مع الحق في الاستئناف في غضون 21 يوما.

وجاء ذلك عقب دعوى تأديبية من الاتحاد الدولي للجمباز ضد الرياضي الروسي في ما يتعلق "بسلوكه الصادم" لدى تتويجه، إذ ظهر البطل الروسي وعلى قميصه حرف Z أثناء تتويج الميداليات في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة، معبرا عن دعم بلاده.

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وتم إلغاء نتيجة اللاعب الروسي الذي احتل المركز الثالث في كأس العالم للناشئين، واضطر الرياضي إلى إعادة الميدالية البرونزية وأموال الجائزة بمبلغ 500 فرنك سويسري (حوالي 500 دولار).

كما لن يكون كولياك قادرا على المشاركة في المسابقات تحت رعاية الاتحاد الدولي للجمباز والبطولات التي ينظمها أي اتحاد عضو في الاتحاد الدولي للجمباز.

كما اقترح الاتحاد الدولي للجمباز استبعاد اثنين من مدربي المنتخب الروسي فالنتينا روديونينكو وإيغور كالابوشكين بسبب سلوك اللاعب لكن لم تجد اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز أي انتهاكات لقواعد الاتحاد الدولي من جانبهم لمعاقبتهم.

ويشارك المواطنون الروس بشكل واسع حرف Z، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ تحمله الدبابات والمدرعات والعربات الروسية المشاركة في العملية.

المصدر: وكالة "تاس"