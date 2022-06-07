زاخاروفا تعلق على نية يوتيوبر روسي شراء نادي كرة قدم في قبرص

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن على المواطنين الروس ألا يستثمروا حاليا في الاقتصاد الغربي.

وجاء ذلك من خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "ماتش تي في " تعليقا على خبر إعلان المقدم التلفزيوني واليوتيوبر الشهير ولاعب كرة قدم الروسي يفغيني سافين عن خططه لشراء ناد لكرة القدم في قبرص.

❗️Бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин рассказал о реакции российских футболистов на нашумевший выпуск с украинскими игроками о ситуации в стране.



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وقالت زاخاروفا: "تفاجئني هذه التطلعات والرغبات أنها لا تزال قائمة".

وتابعت: "يجب أن يكون الأمر واضحا للجميع لفترة طويلة، فيما يتعلق بضمانات السلامة والاستقلال، أنا عادة ما ألتزم الصمت، إذ لا حرمة في عملية الاستثمار".

وختمت زاخاروفا:" على الأرجح أن هناك أشخاصا يحبون المغامرة ويعتقدون أنهم سيتجنبون هذه المخاطر".

المصدر: matchtv