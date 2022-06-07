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زاخاروفا تعلق على نية يوتيوبر روسي شراء نادي كرة قدم في قبرص

الرياضة

زاخاروفا تعلق على نية يوتيوبر روسي شراء نادي كرة قدم في قبرص
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن على المواطنين الروس ألا يستثمروا حاليا في الاقتصاد الغربي.

وجاء ذلك من خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "ماتش تي في " تعليقا على خبر إعلان المقدم التلفزيوني واليوتيوبر الشهير ولاعب كرة قدم الروسي يفغيني سافين عن خططه لشراء ناد لكرة القدم في قبرص.

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وقالت زاخاروفا: "تفاجئني هذه التطلعات والرغبات أنها لا تزال قائمة".

وتابعت: "يجب أن يكون الأمر واضحا للجميع لفترة طويلة، فيما يتعلق بضمانات السلامة والاستقلال، أنا عادة ما ألتزم الصمت، إذ لا حرمة في عملية الاستثمار".

وختمت زاخاروفا:" على الأرجح أن هناك أشخاصا يحبون المغامرة ويعتقدون أنهم سيتجنبون هذه المخاطر".

المصدر: matchtv

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