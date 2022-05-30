نهائي أبطال إفريقيا.. الوداد المغربي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي المصري

سجل الوداد المغربي الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي المصري عن طريق زهير المترجي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وانطلقت على الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مباراة النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي، في إطار الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقامة على مركب محمد الخامس بالمغرب.

وفرض الوداد سيطرته على اللقاء منذ الدقيقة الأولى وهدد مرمى الشناوي بتصويبة مبينزا الصاروخية التي ارتطمت في العارضة لتنقذ الأحمر من هدف التقدم بالدقيقة 10.

وترجم زهير المترجي سيطرة فريقه على مجريات الشوط الأول بهدف أول من تصويبة صاروخية في الدقيقة 15.

زهير المترجي يسجل هدف عالمي ضد الأهلي المصري في نهائي إبطال أفريقيا.

- زهير المترجي مع الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

• 8 مباريات

• 4 اهداف

• أسيست

pic.twitter.com/Dxwcu8RgXs — ALi (@lvcz_1) May 30, 2022

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل أساسي مكون من، محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

فيما نزل الوداد المغربي بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى رضا التكناوتي، وفي الدفاع أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أشرف داري، والوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني، أما في الهجوم رضا الجعدي، مبينزا، زهير مترجي.

ويدير مباراة الأهلي والوداد الجنوب إفريقي فيكتور غوميز حكم ساحة، ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز، بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويساعده كل من محمد عبد الله وهيثم قيراط.

المصدر: RT