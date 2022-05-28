شاهد.. جماهير غفيرة تحضر تدريب الأرجنتين في إسبانيا

أجرى منتخب الأرجنتين حصة تدريبية في ملعب أتليتيك بيلباو الإسباني، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة نظيره الإيطالي بلندن، في مباراة كأس الأبطال كونميبول–يويفا (فيناليسيما).

وحضر نحو 15 ألف مشجع لحضور تدريبات منتخب "التانغو" الأرجنتيني، بقيادة النجم ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وستقام النسخة الحالية لمباراة الكأس 2022 "النهائي الكبير – فيناليسيما" التي تقام بين بطلي أوروبا "يويفا" وأمريكا الجنوبية "كونميبول"، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن اللقب الثاني له في النسخة الثالثة للبطولة، انتهت النسخة الأولى بفوز فرنسا على الأوروغواي عام 1985، والثانية بفوز الأرجنتين على الدنمارك عام 1993.

بلغت تكلفة تذكرة مشاهدة تدريب الأرجنتين 12 يورو (12.80 دولارا) للعامة و10 يورو (10.70 دولارات) لأعضاء نادي أتليتيك.

يذكر أن منتخب الأرجنتين فاز بلقب بطل "كوبا أمريكا 2021"، على حساب نظيره البرازيلي (1-0) في النهائي.

بينما توج منتخب إيطاليا بلقب طل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح.

المصدر: (أ ب)