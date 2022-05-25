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النجم الصاعد ألكاراز يخرج من عنق الزجاجة في "رولان غاروس".. فيديو

الرياضة

النجم الصاعد ألكاراز يخرج من عنق الزجاجة في
AP Jean-Francois Badias
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حقق النجم الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، فوزا صعبا على مواطنه ألبرت راموس فينولاس في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية "رولان غاروس".

حسم كارلوس ألكاراز المجموعة الأولى لصالحه بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يخسر في المجموعتين التاليتين بواقع (6-7) و(5-7)، ولكنه تمكن من استعادة توازنه والفوز في المجموعة الرابعة بصعوبة بعد اللجوء إلى شوط فاصل، ليدرك التعادل ومن ثم فاز في المجموعة الخامسة الفاصلة بستة أشواط مقابل أربعة اشواط، ومعها في المباراة بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، اليوم الأربعاء.

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وسيكون النجم الإسباني الصاعد، المصنف السادس، على موعد في الدور الثالث، مع الفائز من المباراة التي تجمع اللاعبين الأمريكي سيباستيان كوردا، المصنف الثلاثين، والفرنسي ريشارد غاسكيه اليوم أيضا.

المصدر: وكالات 

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