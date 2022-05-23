نادال ملك "رولان غاروس" يبدأ مشواره في البطولة بقوة (فيديو)

استهل النجم الإسباني، رافائيل نادال، مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية، والمفضلة بالنسبة له، بفوز سهل على الأسترالي جوردن تومسون.

وتمكن الماتادور نادال، المتويج بلقب بطل "رولان جاروس" 13 مرة، من الفوز على تومسون بثلاث مجموعات متتالية، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين.

وضرب النجم الإسباني موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي كورنتن موتي، الذي تغلب بدوره على السويسري ستانيسلاس فافرينكا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-3) و(6-7) و(6-3).

وحقق نادال بذلك انتصاره رقم 106 على ملاعب "رولان غاروس" طوال مسيرته الرائعة حتى الآن، مقابل 3 هزائم فقط، اثنتان منها أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا والمنافس الأشرس له طوال مسيرته والمرشح الأول للتتويج برولان غاروس، إلى جانب الإسباني الآخر النجم الصاعد كارلوس ألكاراز.

وأصبح الماتادور نادال على بعد فوز واحد لتحقيق انتصاره رقم 299 في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

يذكر أن نادال يعاني من ألم مزمن في قدمه، وأشار قبل يومين إلى أن الألم الذي يعاني منه في قدمه صار يلازمه يوميا، لكنه قد لا يمنعه بالضرورة من لعب مباراة جيدة.

وأضاف: "في هذه المرحلة من مسيرتي، وجودي هنا ومنافستي على لقب رولان غاروس يعد هدية. سأبذل قصارى جهدي لأمنح نفسي فرصة تحقيق الفوز".

المصدر: وكالات