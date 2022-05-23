صلاح يثير ضجة واسعة بعد لقطته مع زوجة زميله في ليفربول (فيديو وصور)

أثار النجم المصري محمد صلاح، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول وولفارهامبتون، أمس الأحد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز "الريدز" بنتيجة 3-1، لكن رفاق صلاح لم يتمكنوا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي كان من نصيب نادي مانشستر سيتي.

واصطحب نجوم ليفربول بمن فيهم صلاح، زوجاتهم وأطفالهم إلى ملعب "أنفيلد" الذي احتضن لقاء "الريدز" وولفارهامبتون، لتحية الجماهير بعد ختام مباريات الدوري، لكن لقطة صلاح مع زوجة زميله في نادي ليفربول، اليوناني كوستاس تسيميكاس، أثارت جدلا واسعا.

وظهر صلاح، الذي توج بجائزة أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد لقاء وولفارهامبتون، هو يحتضن زوجة تسيميكاس، وهو التصرف الذي انتقده بشدة عشاق النجم المصري.

وقال أحد المغردين في تعليقه على تلك اللقطة "محمد صلاح يحتضن زوجة صديقه احتفالا بانتهاء الموسم".

وكتب مغرد آخر "موقف لا نحب أن نراه من شخص مثلك يا صلاح وأنت قدوة للشباب وجميع الجماهير العربية".

أما معلق ثالث فقد اعتبر تصرف صلاح مستفزا حيث كتب "حضن صلاح لزوجة تسيميكاس مستفز إلى أبعد الحدود".

حضن صلاح ل زوجة تسيميكاس ، مستفز لابعد الحدود — Ahmed Mourad 🦂 (@Ahmed_Beh5) May 22, 2022

المصدر: RT