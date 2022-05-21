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مبابي قرر البقاء في باريس سان جيرمان (تقارير)

الرياضة

مبابي قرر البقاء في باريس سان جيرمان (تقارير)
AP Michel Euler
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أفادت العديد من وسائل الإعلام في الساعات الماضية بأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدثت صحف "ليكيب" و"لوباريزيان" الفرنسيتان و"ماركا" الإسبانية إضافة إلى إذاعة "أر أم سي" عن قرار مبابي تمديد عقده مع سان جيرمان لثلاثة أعوام بانتظار التوقيع رسميا، على أن يعلن عن ذلك في وقت لاحق من مساء السبت.

ورفض المقربون من مبابي التعليق على ما أوردته وسائل الإعلام لدى الاتصال بهم، بانتظار أن يصدر بيان رسمي من نادي العاصمة الفرنسية بهذا الشأن.

وكانت والدة مبابي فايزة العماري أفادت موقع "كورة بلس" المصري أمس الجمعة بأن نجلها توصل إلى اتفاق مع كل من سان جيرمان وريال ومدريد، وبات عليه أن يختار بينهما.

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وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في يونيو المقبل، وقد أفاد بأنه سيعلن عن قراره "قبل" التجمع المقبل للمنتخب الفرنسي في 28 مايو، لكن قد تتسارع الأمور لدرجة أن يعلن عن هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بحسب ما توقعت صحيفة "ليكيب" الرياضية التي عنونت الجمعة "مبابي، نهاية التشويق يوم الأحد"، ثم قالت السبت "سيبقى".

وأفادت "ماركا" و"أر أم سي" بأن مبابي اتصل برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليعلمه شخصيا بقرار البقاء في سان جيرمان، وهو الذي أراد الصيف الماضي الانتقال إلى النادي الملكي إلا أن الإدارة القطرية لنادي العاصمة الفرنسية وقفت حائلا دون اتمام الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن العرض الأخير الذي قدمه ريال لابن الـ23 عاما قدره قرابة 190 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 50% من حقوق صورته على غرار باقي لاعبيه.

ولكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100% التي يعرضها سان جيرمان.

ويختتم مبابي وسان جيرمان موسمهما في وقت لاحق اليوم السبت حين يحتفلان بلقب الدوري أمام جمهور "بارك دي برانس" ضد ميتز في الجولة الأخيرة من "اليغ 1" في لقاء سيكون وداعيا للجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الراحل عن نادي العاصمة بعد سبعة مواسم.

المصدر: أ ف ب

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