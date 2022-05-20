والدة مبابي تكشف عن الاتفاق مع كل من سان جيرمان وريال مدريد (تقرير)

كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن آخر تطورات مستقبل نجلها في ظل اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وأيضا محاولات النادي الفرنسي لتجديد عقده.

ونقل موقع "كورة بلس" المصري عن والدة مبابي، أن نجلها اتفق مع الناديين وعليه الآن الاختيار بين فريقه الحالي والفريق الملكي.

وقالت فايزة العماري بحسب ما نقل عنها الموقع المصري اليوم الجمعة: "انتهت كل المفاوضات... لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018: "العرضان متساويان... من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول... لا فرق كبير لأن الناديين متساويان".

ملخص تصريحات فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 🧐



التصريحات كاملة من هنا 👈 https://t.co/7VgE7JRTZOpic.twitter.com/xlry4oPMcF — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو، وقد أفاد بأنه سيعلن عن قراره "قبل" التجمع المقبل للمنتخب الفرنسي في 28 مايو، لكن قد تتسارع الأمور لدرجة أن يعلن عن هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وحسب ما كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية في منتصف مارس الماضي، بعد إقصاء سان جيرمان على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قدم ريال عرضا جديدا لمبابي: 180 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو (وهي أرقام اعتبرها خيالية محيط اللاعب وسان جيرمان)، بالاضافة إلى 50% من حقوق صورته على غرار باقي لاعبيه.

ولكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100% التي يعرضها سان جيرمان. وبحسب بعض المصادر، سيكون ريال مدريد جاهزا لمفاوضة نسبة 60-40 لمصلحة مبابي بغية إقناع النجم.

وتوقع عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا الذي تناول العشاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، بأن تكون عملية انتقال مبابي إلى صفوف ريال "قد حسمت بنسبة 95-99 في المئة".

المصدر: أ ف ب