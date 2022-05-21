الكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (فيديو)
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" هذا الموسم.
وحصد جائزة أفضل لاعب، البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.
وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير و20 قائدا لفرق الدوري ولجنة من خبراء كرة القدم.
Ladies and gentlemen, your two-time @easports Player of the Season...— Premier League (@premierleague) May 21, 2022
🥇 Kevin De Bruyne 🥇#PLAwards | @ManCity | @DeBruyneKevpic.twitter.com/18YOgieeky
وتفوق النجم البلجيكي في التصويت على 7 منافسين أبرزهم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بالإضافة لكل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، سون هيونغ مين (توتنهام)، جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)، بوكايو ساكا (أرسنال)، جارود بوين (وستهام يونايتد) وجواو كانسيلو (مانشستر سيتي).
ويعتبر دي بروين رابع لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يحصد الجائزة مرتين خلال مسيرته، ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والصربي نيمانيا فيديتش (مانشستر يونايتد) والفرنسي تيري هنري (أرسنال).
ولعب دي بروين 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 أهداف.
What's been your favourite @DeBruyneKev moment from 2021/22? 🌟👇#ManCitypic.twitter.com/8AGFO3g75d— Manchester City (@ManCity) May 21, 2022
المصدر: premierleague.com