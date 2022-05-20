تونس.. الساحر البرازيلي رونالدينيو يزور قصر السعيد (فيديو)

زار أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، اليوم الجمعة، منطقة قصر السعيد خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى تونس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة قدوم رونالدينيو لمنطقة قصر السعيد وسط احتفال جماهيري كبير.

يذكر أن مغني "الراب" التونسي كريم الغربي "كادوريم" نشر الجمعة الماضية عبر صفحته في "فيسبوك" فيديو جمعه برونالدينيو، معلنا عن زيارة سيقوم بها رفقة اللاعب البرازيلي إلى تونس في الـ19 من مايو الجاري، بهدف الترويج للسياحة التونسية.

وقال كادوريم حينها إنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إظهار جمال تونس وأمنها، وستشمل الزيارة عدة مناطق في البلاد.

🚨 كادوريم ورونالدينيو يعلنان قيام النجم البرازيلي بزيارة إلى تونس يوم 19 ماي للقيام بحملة ترويجية للسياحة التونسية والصناعات التقليدية 😍🇹🇳🔥



لمشاهدة الفيديو الذي نشره رونالدينيو 👇https://t.co/e1EupZBZq8pic.twitter.com/Vzj789TUCj — Héni Brahmi | هاني إبراهمي (@brahmi_heny) May 14, 2022

المصدر: mosaiquefm.net