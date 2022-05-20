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مبالغ خرافية.. جوائز الهلال والفيحاء بعد نهائي كأس الملك

الرياضة

مبالغ خرافية.. جوائز الهلال والفيحاء بعد نهائي كأس الملك
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حصل فريقا الهلال والفيحاء على مبالغ مالية ضخمة عقب انتهاء مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وتوج فريق الفيحاء بكأس ملك خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

مبالغ خرافية.. جوائز الهلال والفيحاء بعد نهائي كأس الملك
مبالغ خرافية.. جوائز الهلال والفيحاء بعد نهائي كأس الملك
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ومن المنتظر حصول فريق الفيحاء على مبلغ 10 ملايين ريال سعودي بعد تتويجه باللقب فيما سيحصل الهلال الوصيف على 5 مليون ريال.

وخطف الفيحاء أول لقب لكأس خادم الحرمين الشريفين في تاريخه، بينما كان يمني النفس الهلال بالحصول على البطولة للوصول إلى اللقب العاشر في تاريخه.

المصدر: 365scores

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