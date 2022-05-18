آينتراخت فرانكفورت الألماني يرفع كأس الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه (فيديو)
توج آينتراخت فرانكفورت الألماني بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح غلاسكو باب التسجيل في الدقيقة الـ57 عن طريق النيجيري جو أريبو.
وأدرك آينتراخت التعادل عن طريق نجمه الكولومبي رافائيل بوري في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.
فرانكفورت يعيد المباراة إلى نقطة الصفر 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022
من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري الأوروبي؟ 🏆#الدوري_الأوروبي#فرانكفورت_رينجرزpic.twitter.com/3UXJb19Zjw
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-4.
وهذه المرة الثانية التي يرفع فيها آينتراخت كأس الدوري الأوروبي بعد الأولى عام 1980.
في المقابل، فشل غلاسكو في تحقيق أول ألقابه في المسابقة.
⏰ RESULT ⏰— #UELfinal (@EuropaLeague) May 18, 2022
Frankfurt are Europa League champions! 🥳🏆
🦅 The Eagles win on penalties as Trapp saves Ramsay spot kick in Seville to seal 5-4 shoot-out victory 👏#UELfinal
المصدر: RT