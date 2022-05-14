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شاهد.. لحظة رفع ليفربول كأس إنجلترا

الرياضة

شاهد.. لحظة رفع ليفربول كأس إنجلترا
AFP Glyn KIRK
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أحرز فريق ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،  المسابقة الأعرق في التاريخ، للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ عام 2006.

وجاء تتويج فريق ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (6-5) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

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وعادل ليفربول رقم تشيلسي بالذات، الفائز باللقب 8 مرات أيضا، بينما يحمل أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس إنجلترا، بواقع 14 لقبا، متفوقا بفارق لقبين على وصيفه مانشستر يونايتد، ومن ثم يليهما ليفربول وتشيلي برصيد 8 القاب لكل منهما. 

المصدر: RT

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