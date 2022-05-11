أميرة سعودية تصطحب ميسي في جولة بجدة (صور)

اصطحبت الأميرة السعودية، هيفاء بنت محمد آل سعود، أمس الثلاثاء، في جولة نجم كرة القدم العالمي، الأرجنتيني ليونيل ميسي وعددا من أصدقائه.

وتجولت الأميرة هيفاء التي تشغل منصب مساعد زير السياحة، برفقة النجم الأرجنتيني الذي أصبح سفيرا للسياحة السعودية، داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على البحر الأحمر.

ونشرت الأميرة صورا من الجولة في حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وكتبت معلقة: "استضفت ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية.. تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا.. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".

استضفت اليوم #ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية.



تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباع مميز عند ضيوفنا. #جدة وناسها تاخذ قلوب زوارها من اول نظرة 😍#ميسي_سفيرا_للسياحة_السعوديةpic.twitter.com/hR7FoiN2u2 — Haifa Mohammed Al-Saud (@hmalsaud1) May 10, 2022

وكان ميسي قد حط رحاله في جدة، بعدما أصبح سفيرا للسياحة السعودية، لقضاء إجازته.

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وتعد زيارة ميسي للسعودية هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل أن يشهد حضوره كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، وكانت زيارة "البرغوث" الثالثة للمملكة في 2020 عندما شارك في مواجهة فريقه السابق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

المصدر: RT