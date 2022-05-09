الـ"فيفا" يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات مونديال قطر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين إعادة المباراة المثيرة للجدل بين البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد رفض استئناف الاتحادين.

وتوقفت مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين في 5 سبتمبر 2021 بمدينة ساو باولو، بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية عقب تدخل السلطات الصحية المحلية واتهامها لأربعة لاعبين من "ألبيسيليستي" وافدين من الدوري الانكليزي، بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا.

ودخل ممثلو وكالة الصحة والشرطة الفيدرالية البرازيلية أرض الملعب لإيقاف اللقاء، في خطوة بدائية ومفاجئة ما أدى إلى ارتباك تام من قبل الجميع.

وقرر الـ"فيفا" في فبراير إعادة المباراة وإيقاف أربعة لاعبين أرجنتينيين لمباراتين وتغريم الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي اللذين أعلنا لاحقا استئناف القرار.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان "أكدت لجنة الاستئناف أنه يجب إعادة المباراة والإبقاء على الغرامة البالغة 50 ألف فرنك سويسري (حوالي 48 ألف يورو) المفروضة على كل من الاتحادين بسبب الإيقاف النهائي للمباراة".

كما خفضت لجنة الاستئناف الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي من 550 ألف فرنك سويسري إلى 250 ألفا (حوالي 240 ألف يورو) وعلى نظيره الأرجنتيني من 250 ألفا إلى 100 ألف فرنك سويسري (حوالي 95 ألف يورو).

وستكون هذه المباراة هامشية من ناحية التأثير على ترتيب المنتخبين، إذ ضمن البرازيلي "راقصو السامبا" الصدارة والأرجنتيني "راقصو التانغو" الوصافة، وتأهلها مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم التي من المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات