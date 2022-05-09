ألكاراز ينسحب من دورة روما

أعلن الإسباني الواعد، كارلوس ألكاراز، المتوج أمس الأحد ببطولة مدريد للتنس ذات الـ1000 نقطة، غيابه عن بطولة روما، للتعافي من إصابة في قدمه اليمنى قبل المشاركة في رولان غاروس.

وأكد ألكاراز هذا النبأ خلال مؤتمر صحفي، بعد انتصاره على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و6-1 في نهائي مدريد المفتوحة.

وأعلن الإسباني غيابه عن دورة روما، لكي يستعد بأفضل صورة ممكنة لبطولة رولان غاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى، المقررة في الفترة من 16 مايو الجاري إلى 5 يونيو المقبل.

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وكان ألكاراز، خاض دورة مثالية على ملاعب مدريد الترابية، حيث تخطى مواطنه الأسطورة رافائيل نادال في ربع النهائي، ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا في نصف النهائي، قبل أن يجهز على زفيريف في النهائي في 62 دقيقة فقط.

وصعد ألكاراز بفضل هذا التتويج إلى المركز السادس عالميا بعمر التاسعة عشرة فقط، علما بأنه حقق لقبه الخامس في مسيرته القصيرة حتى الآن وبات أصغر لاعب سنا يحقق هذا العدد من الألقاب منذ نادال بالذات عندما كان الأخير في سن الثامنة عشرة.

المصدر: وكالات