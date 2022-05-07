ألكاراز يقصي دجوكوفيتش ويصعد إلى نهائي بطولة مدريد (فيديو)

أقصى اليافع الإسباني الصاعد بقوة كارلوس ألكاراز المصنف تاسعا عالميا نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا، من الدور نصف النهائي لبطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب.

وبعد فوز دجوكوفيتش بالمجموعة الأولى 7-6، قلب ألكاراز النتيجة بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع 7-5 و7-6، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ثلاث ساعات و35 دقيقة.

REMEMBER THIS MOMENT 🙌



Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

وسيواجه ألكاراز في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وأطاح ألكاراز الذي احتفل بعامه الـ19 أمس الأول، بمواطنه الإسباني رافائيل نادال من ربع النهائي أمس الجمعة، وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الأربعة في مدريد.

Carlito's way 💪 @alcarazcarlos03 becomes the youngest player to defeat a reigning World No.1 since Nadal defeated Federer at Roland Garros in 2005. #MMOPENpic.twitter.com/3mSiMvPeQK — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

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وبات ألكاراز أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال ودجوكوفيتش في مباراتين تواليا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليا في أي بطولة، وأصغر لاعب يفوز على مصنف أول في العالم منذ 17 عاما منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجر فيدرر عام 2005 في رولان غاروس.

المصدر: أ ف ب