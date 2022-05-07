 
مباشر

ألكاراز يقصي دجوكوفيتش ويصعد إلى نهائي بطولة مدريد (فيديو)

الرياضة

ألكاراز يقصي دجوكوفيتش ويصعد إلى نهائي بطولة مدريد (فيديو)
AP Manu Fernandez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syx1

أقصى اليافع الإسباني الصاعد بقوة كارلوس ألكاراز المصنف تاسعا عالميا نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا، من الدور نصف النهائي لبطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب.

وبعد فوز دجوكوفيتش بالمجموعة الأولى 7-6، قلب ألكاراز النتيجة بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع 7-5 و7-6، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ثلاث ساعات و35 دقيقة.

وسيواجه ألكاراز في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائز من مباراة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

وأطاح ألكاراز الذي احتفل بعامه الـ19 أمس الأول، بمواطنه الإسباني رافائيل نادال من ربع النهائي أمس الجمعة، وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق يبلغ دور الأربعة في مدريد.

إقرأ المزيد
نادال يودع بطولة مدريد للأساتذة بخسارته أمام مواطنه ألكاراز (فيديو)
نادال يودع بطولة مدريد للأساتذة بخسارته أمام مواطنه ألكاراز (فيديو)

وبات ألكاراز أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال ودجوكوفيتش في مباراتين تواليا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليا في أي بطولة، وأصغر لاعب يفوز على مصنف أول في العالم منذ 17 عاما منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجر فيدرر عام 2005 في رولان غاروس.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا