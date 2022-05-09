دولة عربية مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من المغرب (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، آخر التطورات بشأن الملعب الذي سيستضيف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022، الذي قد يجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بينما عاد الوداد بفوز ثمين من ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.

وترددت أنباء مؤخرا عن أن ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، معقل الوداد، يعد الخيار الأقرب لاستضافة نهائي البطولة القارية، وهو ما اعترض عليه رسميا الأهلي واتحاد الكرة المصري.

وفي هذا الصدد، قال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين: "كل كلمة أقولها أنا مسؤول عنها، والأهلي أرسل خطابا للعب المباراة النهائية في بلد محايد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الكاملة".

وأضاف: "تواصلت مع عضو بارز في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي (كاف) والدولي لكرة القدم (فيفا)، وأبلغني بأن مصر لم تتقدم بطلب لاستضافة المباراة النهائية وكان أمامنا طلبان من السنغال والمغرب، وأقمنا تصويتا وفاز به المغرب".

وواصل: "علمت أيضا بأن أعضاء الكاف يفضلون إقامة المباريات والبطولات في مصر أو المغرب، لسهولة التنظيم والتنقل لذا فاز المغرب بشرف تنظيم نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا على حساب السنغال".

وأكمل شوبير: "مع ضغط الأهلي لإقامة اللقاء في أرض محايدة، أصبحت قطر مطروحة كحل وسط لإنهاء هذه الأزمة".

وأتم شوبير تصريحاته قائلا: "لو تم فتح الملف من جديد من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، سيتم منح التنظيم لقطر، وهذه ستكون خطوة مهمة جدا للنادي الأهلي، وننتظر القرار النهائي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: وكالات