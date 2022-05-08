مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية

اقترب مانشستر سيتي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه مساء الأحد على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة، ضمن الجولة السادسة والثلاثين.

وأحرز أهداف المباراة كل من رحيم سترلينغ (19 و90+3) وإيميريك لابورت (38) ورودري (61) وفيل فودين (90).



وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده ليفربول الذي تعادل مساء السبت مع توتنهام 1-1 ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

إقرأ المزيد

وتبقت 3 مباريات لكل من مانشستر سيتي وملاحقه ليفربول على جدول الترتيب لحسم لقب "البريمرليغ".

وسيكون أمام "السيتي" مواجهة كل من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا، فيما سيواجه "الريدز" كل من أستون فيلا وساوثهامتون ووولفرهامبتون.

ووضيع ليفربول أمس السبت، فرصة الفوز على توتنهام، حيث انتهت المباراة بالتعادل هدف لكل فريق.

المصدر:RT