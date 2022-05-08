أرسنال يفوز على ليدز ويصبح ثاني أنجح فرق البريميرليغ لهذا الموسم

حقق أرسنال فوزا غاليا على ضيفه ليدز يونايتد 2-1 اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وسجل هدفي أرسنال إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين الـ5 والـ10، فيما سجل هدف ليدز يونايتد دييجو لورينتي في الدقيقة 66.

وبهذا الانتصار، ابتعد أرسنال صاحب المركز الرابع عن توتنهام الخامس بفارق 4 نقاط، قبل 3 جولات على نهاية البريميرليغ، علما بأن الفريقين سيلتقيان يوم الثلاثاء المقبل.

Only Liverpool (13) have won more Premier League games in 2022 than Arsenal (10).



And they are just a win on Thursday away from Champions League football returning to the Emirates. 🙌 pic.twitter.com/LfA1Ozr9vN — Squawka (@Squawka) May 8, 2022

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن أرسنال يأتي في المركز الثاني خلف ليفربول، كأكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في البريميرليغ خلال عام 2022، بواقع 10 انتصارات مقابل 13 للريدز.



كما أبرزت الشبكة أن النادي اللندني حقق الفوز في آخر 4 مباريات، بعد 3 هزائم متتالية، حيث تغلب على كل من: تشيلسي ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وليدز يونايتد.

كما شهدت الجولة الـ36 أيضا فوز وست هام على نورويتش سيتي 4 -0، وإيفرتون على ليستر سيتي 2-1.

المصدر: twitter/Squawka