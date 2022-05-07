بوروسيا دورتموند يلغي زيارته لإسرائيل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلغاء زيارة لفريقه الأول بكرة القدم إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة kicker الألمانية، أن صاحب المركز الثاني في "البوندسليغا"، اتخذ هذا القرار بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أنه لا تزال هناك مشاكل تتعلق بالناحية التنظيمية للزيارة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاوزها قبل الموعد المحدد للزيارة.

Borussia Dortmund’s friendly in Israel will be postponed, sources tell me.



Political pressure is NOT the reason for the postponement. #BVB still committed to connections with Israel, want to play friendly in IL on later date.



Background, for @dw_sportshttps://t.co/HmvVOAvLlN — Felix Tamsut (@ftamsut) May 6, 2022

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وكان من المقرر أن يلعب "أسود الفيستسفال" مباراة ودية ضد فريق مكابي نتانيا الإسرائيلي، الذي توج بلقب الدوري الإسرائيلي في خمس مناسبات سابقة، يوم 17 مايو 2022.

لكن الصحيفة الألمانية عادت وأكدت أن بوروسيا دورتموند يبحث في إمكانية تحديد موعد جديد للقيام بهذه الزيارة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر في ظل إصرار مجموعات من اليهود المتطرفين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث دعت جماعات استيطانية إسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل.

المصدر:"وكالات"