كلوب ينتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب نهائي دوري الأبطال

انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي البالغ 54 عاما، الطريقة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لتوزيع تذاكر الدخول لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح كلوب عشية مباراة ليفربول المرتقبة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "هل ما قرأته صحيحا أننا سنحصل على 20 ألف تذكرة فقط؟. مدريد سيحصل على 20 ألف ونحن على 20 ألف وسعة الملعب 75 ألف شخص. إذن أين ستذهب الـ35 ألف تذكرة المتبقية؟".

💬 “Is it right that we get only 20,000, they get 20,000, 75,000 in? That makes 35,000 what? Where are these tickets?”



🗣 Jurgen Klopp on the ticket allocation for the #UCL final & the support of the fans in Villarreal



#️⃣ #LFC#LIVRMA#VILLIVpic.twitter.com/rt8GPPHUUa — BBC Sport Merseyside (@bbcmerseysport) May 6, 2022

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وستخصص الـ35 ألف تذكرة المتبقية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه "اليويفا" نفسه في وقت سابق.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام سيجمع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "Stade de France" في العاصمة الفرنسية باريس في الـ28 من مايو الجاري.

المصدر: وكالات