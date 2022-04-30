 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير سد واتهام القوات الروسية بذلك

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة من ليفربول

الرياضة

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة من ليفربول
AP Rui Vieira
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxdr

خرج فريق مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه ليدز يونايتد (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، من الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ووقع على رباعية السيتي كل من اللاعبين، الإسباني رودريغو، والهولندي ناثان أكي، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والبرازيلي فرناندينهو، في الدقائق (13، 54، 78، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 83 نقطة، واعتلى صدارة "البريميرليغ" من جديد متجاوزا بفارق نقطة وصيفه ليفربول الذي تغلب بدوره على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند 34 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا