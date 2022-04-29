الروسيتان بوتابوفا وبافلوتشينكوفا تودعان مدريد

فشلت الروسيتان أناستاسيا بوتابوفا وأناستاسيا بافلوتشينكوفا في تخطي حاجز الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة للتنس، إحدى سلسلة بطولات التنس ذات الـ1000 نقطة للسيدات.

وجاء خروج أناستاسيا بوتابوفا على يد اليابانية نعومي أوساكا، إثر هزيمتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(1-6) في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة ودقيقة فقط.

وضربت نعومي أوساكا موعدا في الدور الثاني مع الإسبانية سارا سوريبس تورمو، التي بلغت الدور ذاته على حساب الروسية الأخرى أناستاسيا بافلوتشينكوفا، عقب فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-3) و(2-6) و(6-3) في اللقاء الذي جرى بينهما يوم الخميس أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"