التشكيلة الأساسية "للملحمة الكروية" المبكرة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على ملعب "مسرح الأحلام"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "أولد ترافورد" الذي سيكون مسرحا للمباراة المقدمة بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي، من الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (63 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، هذه المواجهة الهامة التي تنطلق في الساعة (18:45) بتوقيت غرينتش، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الألماني الآخر توماس توخيل (48 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة فريق "الشياطين الحمر":

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 65 نقطة، متأخرا بفارق 15 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ليفربول.

بينما يشغل مانشستر يونايتد، المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 54 نقطة، بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم لقادم.

المصدر: " ChelseaFC/twitter/ManUtd"