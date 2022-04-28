الروسية كوديرميتوفا تودع مدريد

أخفقت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، في تخطي حاجز الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة للتنس، إحدى دورات ذات الـ1000 نقطة للسيدات.

وخسرت كوديرميتوفا أمام الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت بمجموعتين من دون رد، بواقع: (3-6) و(0-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة وخمس دقائق فقط.

وضربت اللاعبة الإسبانية موعدا في الدور الثاني مع الرومانية سيمونا هاليب التي تغلبت بدورها على الصينية شواي تشانغ بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة (6-2) و(6-3).

المصدر: "russian.rt.com"