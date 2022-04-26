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شاهد.. حركة فنية رائعة من نجم ليفربول الجديد

الرياضة

شاهد.. حركة فنية رائعة من نجم ليفربول الجديد
Legion-Media
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استعرض الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول لجديد مهاراته الفنية الرائعة خلال مباراته أمام ضيفه إيفرتون (2-0) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع تويتر مقطع للاعب لويس دياز وهو يروض بطريقة رائعة كرة طويلة من الجهة اليمنى من زميله الظهير الأيمن ترنت ألكساندر-أرنولد.

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وساهم دياز (25 عاما) في فوز "الريدز" بصناعة الهدف الثاني "للريدز" في الدقيقة 85 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد"، عندما لعب النجم الكولومبي كرة بـ"مقصية" رائعة قبل أن تصل إلى زميله المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، الذي تابعها في الشباك برأسه.

المصدر: "twitter/lfc" 

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