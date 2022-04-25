لقطة مثيرة لمدرب ليفربول "المجنون" كلوب بعد "الديربي".. فيديو

تفاعل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بطريقة حماسية مع جماهير "الريدز" بعد الفوز على ضيفه إيفرتون (2-0) أمس الأحد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوجه كلوب "المجنون" إلى مدرجات ملعب "أنفيلد" الممتلئة بالجماهير وتفاعل معهم بطريقة "هيستيرية" وسط فرحة وتصفيق حار من قبل المتفرجين، فرحة بالفوز الهام الذي حققه "الريدز" على جاره إيفرتون، في "ديربي الميرسيسايد"، ومواصلة الصراع على لقب بطل "البريمير ليغ".

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ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 79 مقلثا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: "twitter/lfc"