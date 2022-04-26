بوتين يشيد بنجمة التزحلق الفني على الجليد فالييفا ويمنحها وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجمة التزحلق الفني على الجليد كاميلا فالييفا، وسام الصداقة بعد تألقها في الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين.

وقال الرئيس الروسي في حفل أقيم اليوم الثلاثاء بقصر الكرملين، لتكريم الرياضيين الروس الذين تألقوا في أولمبياد بكين: "البلد بأكمله يعشق التزحلق الفني على الجليد، الجميع كان قلقا بشأن كاميلا (خلال مشاركتها في أولمبياد بكين). لقد استوعبت بموهبتها جميع العناصر المعقدة في التزحلق على الجليد.. لقد نقلت هذه الرياضة إلى قمة الفن الأكثر تعقيدا".

وأكد بوتين أنه على يقين من أن نتائج فالييفا لم تكن لتتحقق بطريقة غير شريفة وبمساعدة "وسائل إضافية (غير مشروعة)".

وهنأ بوتين أيضا فالييفا بعيد ميلادها الـ16 الذي تزامن مع حفل تكريمها.

وكانت فالييفا، خطفت الأضواء في منافسات الفرق في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بكين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير الماضي، عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية.

وبعد إنجازها التاريخي، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لفالييفا أخذتها وكالة مكافحة المنشطات الروسية "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

وطالب الاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية، بإيقاف فالييفا واستبعادها من أولمبياد بكين، لكن محكمة التحكيم الرياضية لم تستجب لهذه المطالب وسمحت للبطلة الروسية بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.

وشاركت النجمة الروسية في منافسات الفردي للتزحلق على الجليد لكنها اكتفت بالمركز الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن الرياضيين الروس في أولمبياد بكين، حصدوا 6 ميداليات ذهبية و12 فضية و 14 برونزية.

المصدر: وكالات