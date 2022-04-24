الروسي روبليف يخطف لقب بلغراد من دجوكوفيتش في عقر داره (فيديو)

أحرز الروسي أندريه روبليف لقب بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

وتمكن روبليف المصنف الثامن على العالم من حسم النهائي لمصلحته والفوز على دجوكوفيتش أمام جماهيره بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و6-7 و6-0، خلال ساعتين و27 دقيقة.

Eleven La Vida Loca! 💃



The moment @AndreyRublev97 overcame Djokovic for the very first time to win the 2022 Serbia Open...#SerbiaOpenpic.twitter.com/9evKLyNfLD — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022

وبفوزه بلقب بطولة بلغراد البالغ مجموع جوائزها حوالي نصف مليون يورو، حقق روبيلف ثالث ألقابه في عام 2022 بعد بطولتي دبي ومرسيليا، والـ11 خلال مسيرته الاحترافية بفئة الفردي.

🇫🇷 Marseille

🇦🇪 Dubai

🇷🇸 Belgrade



🏆 @AndreyRublev97 clinches his third tour-level title of the season.#SerbiaOpenpic.twitter.com/eaO9dQo3W1 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022

في المقابل، فشل دجوكوفيتش في الفوز بأول لقب له في عام 2022.

المصدر: rsport.ria.ru