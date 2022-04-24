 
مباشر

الروسي روبليف يخطف لقب بلغراد من دجوكوفيتش في عقر داره (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يخطف لقب بلغراد من دجوكوفيتش في عقر داره (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svn7

أحرز الروسي أندريه روبليف لقب بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

وتمكن روبليف المصنف الثامن على العالم من حسم النهائي لمصلحته والفوز على دجوكوفيتش أمام جماهيره بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و6-7 و6-0، خلال ساعتين و27 دقيقة.

وبفوزه بلقب بطولة بلغراد البالغ مجموع جوائزها حوالي نصف مليون يورو، حقق روبيلف ثالث ألقابه في عام 2022 بعد بطولتي دبي ومرسيليا، والـ11 خلال مسيرته الاحترافية بفئة الفردي.

في المقابل، فشل دجوكوفيتش في الفوز بأول لقب له في عام 2022.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا