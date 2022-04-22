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اتحاد الكرة المصري: سنصعد أزمة مصر والسنغال للمحكمة الرياضية في تلك الحالة

الرياضة

اتحاد الكرة المصري: سنصعد أزمة مصر والسنغال للمحكمة الرياضية في تلك الحالة
Legion-Media
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قال اتحاد كرة القدم المصري إنه حتى الآن من غير المعروف متى سيتم البت في شكوى مصر ضد السنغال بشأن إعادة مباراة المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وتحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم نحصل على أي شيء من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي يوضح موعد اتخاذ القرار بشأن شكوانا عن لقاء مصر والسنغال".

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وواصل: "نتواصل مع الاتحاد الإفريقي منذ أول يوم قدمنا فيه الشكوى ولكن الرد الدائم هو أن تلك المباراة تخص نظيره الدولي وليس للكاف سلطة عليها".

وعن هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي قال: "هاني أبو ريدة قيمة كبيرة لمصر في الاتحاد الدولي وتقابلنا في قطر وكان هناك حوار بيننا حول المباراة وأحداثها وبالتأكيد أي يشخص يستطيع المساعدة سيفعل ذلك".

وبسؤاله ماذا لو قررت لجنة الانضباط عدم إعادة المباراة قال: "لو جاء القرار سلبيا عكس ما نريد سوف نطعن به لدى المحكمة الرياضية".

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري: "لا يوجد وقت محدد للبت في القرار ولكن مثلما قال اتحاد الكرة من قبل نحن نفعل كل شيء من أجل حقنا حتى نحصل عليه".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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