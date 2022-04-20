 
مباشر

الروسي خاتشانوف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة بلغراد الصربية للتنس

الرياضة

الروسي خاتشانوف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة بلغراد الصربية للتنس
Sputnik Sputnik Алексей Филиппов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suph

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ثمن النهائي من بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد انسحاب مواطنه رومان سافيولين من المباراة التي كان مقرر أن تجمعهما اليوم الأربعاء.

ولم يخرج سافيولين إلى أرضية الملعب، وتحدثت بعض التقارير عن إصابة منعته من مواصلة مشواره في البطولة، ليتأهل خاتشانوف قانونيا دون أن يخوض المباراة إلى الدور ثمن النهائي.

وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الفائز من مواجهة البرازيلي تياغو مونتيرو والصربي فيليب كراينوفيتش.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا