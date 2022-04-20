الروسي خاتشانوف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة بلغراد الصربية للتنس

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ثمن النهائي من بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد انسحاب مواطنه رومان سافيولين من المباراة التي كان مقرر أن تجمعهما اليوم الأربعاء.

ولم يخرج سافيولين إلى أرضية الملعب، وتحدثت بعض التقارير عن إصابة منعته من مواصلة مشواره في البطولة، ليتأهل خاتشانوف قانونيا دون أن يخوض المباراة إلى الدور ثمن النهائي.

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Белграде после снятия Сафиуллинаhttps://t.co/7InWjwlXS6pic.twitter.com/aBIZa0vejP — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 20, 2022

وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الفائز من مواجهة البرازيلي تياغو مونتيرو والصربي فيليب كراينوفيتش.

المصدر: rsport.ria.ru