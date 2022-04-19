ميسي يثير القلق بسبب إصابته

أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأشار بي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي ينفذ برنامجا علاجيا للتعافي من التهاب في وتر أكيليس لقدمه اليسرى.

وأضاف أن هناك بيان آخر سيصدر بشأن (ليو) في غضون 48 ساعة.

Lionel Messi has an inflamed left Achilles tendon. Another evaluation will be done in 48 hours on him. pic.twitter.com/XwVcKH52HW — Roy Nemer (@RoyNemer) April 19, 2022

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ولفت أيضا أن ماركو فيراتي وبرسنيل كيمبيمبي سيصدر أيضا بيانا بشأنهما خلال يومين، بعد تعرضهما لكدمة في الركبة.

وبذلك يتأكد غياب اللاعبين الثلاثة عن مباراة آنجيه، غدا الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وأوضح البيان الطبي للنادي الباريسي أن الثنائي أندير هيريرا وليفن كورزوا سيعود للانتظام في التدريبات، يوم الخميس المقبل، بينما يواصل عبدو ديالو أداء برنامجه التأهيلي.

أما لياندرو باريديس الذي أجرى جراحة في العانة، وجوليان دراكسلر الذي أجرى أيضا جراحة في الغضروف المفصلي للركبة، ينفذان برنامجا علاجيا في العيادة الخاصة بالنادي.

المصدر:"وكالات"