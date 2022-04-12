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"قص لساني عند البنك".. أمير سعودي يتحدث عن إعلامي طلب رشوة (فيديو)

الرياضة

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كشف الأمير نواف بن فيصل بن فهد، الرئيس العام السابق لرعاية الشباب في السعودية، أن إعلاميا رياضيا طلب رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف به.

وأكد الأمير نواف بن فيصل خلال استضافته ببرنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، أن الإعلامي "المرتشي" طرح موضوعا بإسفاف مع ضيوفه في أحد برامجه، وبعد يومين من بث البرنامج، التقى مع الإعلامي خلال عزاء، ليطلب منه الأخير رشوة ليتوقف عن انتقاده بقوله "قص لساني عند البنك".

وتابع: "الإعلامي لم يعد موجودا الآن ولكنه حينها كان ينشر أخبارا كاذبة غير عادية ويستغل في ذلك منتديات موالية له على الإنترنت".

المصدر: برنامج "الليوان" 

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