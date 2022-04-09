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تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون بسداسية نظيفة (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون بسداسية نظيفة (فيديو)
Legion-Media Paul Terry
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أمطر تشيلسي شباك مضيفه ساوثهامبتون بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف "البلوز" كل من الإسباني ماركوس ألونسو (د.8) وماسون ماونت "هدفين" (د.16 و54) والألماني تيمو فيرنر "هدفين" (د.21 و49) والألماني كاي هافرتز (د.31).

وبهذا الفوز العريض، رفع تشيلسي رصيد إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 36 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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