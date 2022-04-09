تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون بسداسية نظيفة (فيديو)

أمطر تشيلسي شباك مضيفه ساوثهامبتون بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف "البلوز" كل من الإسباني ماركوس ألونسو (د.8) وماسون ماونت "هدفين" (د.16 و54) والألماني تيمو فيرنر "هدفين" (د.21 و49) والألماني كاي هافرتز (د.31).

FULL-TIME Southampton 0-6 Chelsea



Braces from Mason Mount and Timo Werner and a goal apiece for Marcos Alonso and Kai Havertz give Thomas Tuchel's side a much-deserved victory #SOUCHEpic.twitter.com/NR1nXrSJDz — Premier League (@premierleague) April 9, 2022

وبهذا الفوز العريض، رفع تشيلسي رصيد إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 36 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

أهداف المُباراة

تشيلسي 6 - 0 ساوثهامبتون pic.twitter.com/6xyOe68RGq — ESMAIL 🇵🇸 (@Esmail_CFC) April 9, 2022

المصدر: RT