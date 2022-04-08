نجم التنس السابق بوريس بيكر مهدد بالسجن 7 أعوام

أدانت محكمة بريطانية اليوم الجمعة لاعب التنس الألماني السابق بوريس بيكر الحائز على ست جوائز في بطولات الغراند سلام الكبرى، في 4 جرائم مالية مرتبطة بإفلاسه عام 2017.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، أن المصنف الأول عالميا سابقا، الذي كان متهما بإخفاء ملايين الجنيهات في أصول لتفادي سداد ديونه، يواجه عقوبة السجن حتى سبعة أعوام، وسيعلن الحكم النهائي بحقه في الـ29 من الشهر الجاري.

وأقرت هيئة المحلفين في محكمة ساوث وورك في لندن، بإدانته لنقل مئات الآلاف من الجنيهات من أعماله، عقب إعلان إفلاسه في عام 2017.

Boris Becker has been found guilty at Southwark Crown Court of four charges under the Insolvency Act and acquitted of further 20 counts relating to his 2017 bankruptcy. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 8, 2022

وثبت للمحكمة أن بيكر الحائز على 3 ألقاب في ويمبلدون أخفى امتلاكه عقارا في ألمانيا، وأسهما في شركة تكنولوجيا، بالإضافة للعديد من المخالفات القانونية.

المصدر: وكالات