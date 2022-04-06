شاهد ماذا فعل سواريز في نفق ملعب الاتحاد
نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، مقطع فيديو عبر " تويتر "، ظهر فيه نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز وهو يتفادي المشى على شعار مانشستر سيتي.
وأرفق الحساب الرسمي للتشامبيونزليغ تعليقا على مقطع الفيديو:" لويس سواريز.. احترام ".
Luis Suárez. Respect. @LuisSuarez9 | @atletienglish | #UCLpic.twitter.com/VqoiS5b0GF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 5, 2022
ولم يتواجد سواريز في التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد التي واجهت مانشستر سيتي، الثلاثاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب " الاتحاد " والتي انتهت لمصلحة السيتي بهدف نظيف.
يذكر أن سواريز البالغ 35 عاما، ينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع رحيله مجانا عن الروخي بلانكوس.
المصدر: twitter.com/ChampionsLeague