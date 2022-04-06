شاهد ماذا فعل سواريز في نفق ملعب الاتحاد

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، مقطع فيديو عبر " تويتر "، ظهر فيه نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز وهو يتفادي المشى على شعار مانشستر سيتي.

وأرفق الحساب الرسمي للتشامبيونزليغ تعليقا على مقطع الفيديو:" لويس سواريز.. احترام ".

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ولم يتواجد سواريز في التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد التي واجهت مانشستر سيتي، الثلاثاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب " الاتحاد " والتي انتهت لمصلحة السيتي بهدف نظيف.

يذكر أن سواريز البالغ 35 عاما، ينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع رحيله مجانا عن الروخي بلانكوس.

المصدر: twitter.com/ChampionsLeague