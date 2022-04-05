مانشستر سيتي يتغلب على أتلتيكو مدريد ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

🏆 مان سيتي 1 × 0 اتلتيكو مدريد | هدف اول لـ مان سيتي عن طريق دي بروين🔥⚽️🎥



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وبهذا الفوز، اقترب السيتي من التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية ويكفيه التعادل في مباراة الإياب على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد في الـ13 من أبريل الجاري.

المصدر: RT