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سيطرة عربية على تشكيل دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

سيطرة عربية على تشكيل دوري أبطال إفريقيا
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الاثنين، تشكيل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

وشهد التشكيل سيطرة عربية، بتواجد 7 لاعبين من "الزمالك والأهلي والوداد والرجاء والترجي والنجم الساحلي".

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وجاء تشكيل الجولة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك)

الدفاع: موديبا (ماميلودي صن داونز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - الهدهودي (الرجاء المغربي)

الوسط: رالاني (صن داونز) - باروتي (جالاكسي البتسواني) - أحمد عبد القادر (الأهلي)

الهجوم: الحسوني (الوداد المغربي) - أيوالا (الترجي التونسي) - المساكني (النجم الساحلي).

المصدر: "وكالات"

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