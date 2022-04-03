التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" برشلونة وضيفه إشبيلية

كشف مدربا برشلونة وضيفه إشبيلية التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الأحد، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هرنانديز (42 عاما)، هذه المباراة الهامة بالتشكيلة الأساسية التالية ضد ضيفه إشبيلية، على ملعب "نو كامب":

twitter/fcbarcelona

بينما اختار المدير الفني لإشبيلية، جولين لوبيتيغي (55 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوغرانا":

بونو - نافاس - كوندي - دييغو كارلوس - ركيك - غوديل - جوردان - راكيتيتش - لاميلا - أوكامبوس - مارسيال.

twitter/sevillafc

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" برصيد 54 نقطة حصدها من 28 مباراة.

بينما يشغل إشبيلية المركز الوصافة للدوري برصيد 57 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، الذي أنجز مهمته أمام مضيفه سيلتا فيغو بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: "twitter/fcbarcelona/sevillafc"