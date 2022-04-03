نابولي يواصل الصراع على الـ"سكوديتو"

خرج فريق نابولي بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتالانتا (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ووقع على ثلاثية نابولي كل من المهاجمين لورنزو إنسيني وماتيو بوليتانو، ولاعب خط الوسط المقدوني الشمالي إليف إلماس، في الدقائق (14 من ضربة جزاء، 37، 81) على الترتيب.

بينما سجل الهولندي مارتن دي رون هدف أصحاب الأرض الوحيد، بحلول الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وحقق نابولي انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيد ه إلى 66 نقطة، وتساوى بالنقاط مع المتصدر ميلان، الذي يستضيف بولونيا مساء غد الاثنين.

في المقابل، توقف رصيد أتالانتا عند 51 نقطة، وبقي في المركز السابع على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT