الصحفي الشهير مولينا يكشف سبب عدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

يرى الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا، أن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون من الأمور المستحيلة، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يفكر من الأساس في دراسة هذه القضية.

وفشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022، بعد خسارته في عقر داره أمام نظيره الكاميروني (1-2) بطريقة درامية في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز "الخضر" بهدف نظيف.

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وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، عشية إجراء القرعة النهائية لمونديال قطر، بطلب لإعادة المباراة، بسبب الأخطاء التي وقع فيها الحكم الغامبي باكاري جاساما، وذلك من وجهة نظر "الخضر".

ويعتبر رومان مولينا، من أبرز الإعلاميين الذين صنعوا الحدث في الأشهر القليلة الماضية، بتفجيره للعديد من الفضائح في كرة القدم العالمية.

وأجرى مولينا، حوارا مع قناة "بربر تيفي" الجزائرية تطرق فيه لما تعرض له منتخب "الخضر" خلال المواجهة أمام نظيره الكاميروني "الأسود غير المروضة"، قائلا: "إعادة المباراة أمر مستحيل".

وواصل مولينا: "الفيفا يرفض وبشكل قطعي التحقيق في أي قضايا فساد حاليا، خاصة وأن ذلك سيحدث ثورة كبيرة في عالم الكرة، والمونديال على الأبواب، والجميع يعلم بوجود تجاوزات كثيرة، يغض جياني إنفانتينو الطرف عنها".

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وأردف الصحفي الفرنسي: "الفيفا لا يفتح قضايا سوى في حالات نادرة جدا، ولا أعتقد بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يمتلك أدلة ضد الحكم باكاري جاساما، ومن ثم، لن يتم إعادة اللقاء".

وأتم رومان مولينا: "إنفانتينو سيكون سعيدا لو ينجح في ضرب صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة الكاميروني بسبب معارضته لرئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، ولو يُقدم الجزائريون أدلة قوية، فإن الفيفا سيتحرك".

المصدر: وكالات